Un asteroide potrebbe essere il gemello perduto della Luna. Lo studio

La somiglianza tra i due corpi celesti deriva dalla composizione chimica dell’asteroide, ma alcuni credono che possa essere anche “figlio" di Marte. I dati si trovano in una ricerca internazionale coordinata dall'Osservatorio di Armagh nell'Irlanda del Nord

Si chiama (101429) 1998 VF31 ed è un asteroide che si muove nella scia di Marte. Secondo gli scienziati potrebbe essere il “gemello perduto” della Luna. L’ipotesi giunge da uno studio pubblicato sulla rivista Icarus, in cui i dati raccolti sono stati elaborati da un gruppo di ricerca internazionale, coordinato dall'Osservatorio di Armagh nell'Irlanda del Nord, a cui hanno partecipato gli esperti dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) che lavorano negli osservatori di Torino e Arcetri. La somiglianza tra i due pianeti deriva dalla composizione chimica dell’asteroide, dedotta dall'analisi della sua luce riflessa fatta con uno spettrografo montato sul Very Large Telescope dell'Osservatorio europeo meridionale (Eso) in Cile. Questa, comunque, non è l’unica ipotesi sul tavolo ma ce ne sono altre due che gli scienziati ritengono plausibili.

Potrebbe essere un frammento della Luna approfondimento La Terra potrebbe presto catturare una strana “mini-luna” "Lo spettro di questo particolare asteroide sembra ricalcare quello di alcune porzioni della Luna dove il letto roccioso è esposto, come in corrispondenza di montagne e crateri" afferma Galin Borisov dell'Osservatorio di Armagh. Per questa somiglianza gli esperti lo hanno definito un “gemello perduto” del nostro satellite, ma in realtà non si può nemmeno escludere che l'asteroide sia un frammento della Luna che potrebbe essersi distaccato durante un gigantesco impatto agli albori del Sistema solare: dopo la collisione potrebbe aver raggiunto l'orbita di Marte rimanendone intrappolato.

L'asteroide (101429) 1998 VF31 - Nasa