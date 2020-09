La Terra potrebbe presto catturare una strana “mini-luna”

Le simulazioni effettuate finora suggeriscono che probabilmente ci saranno due passaggi ravvicinati di “2020 SO”, previsti per il primo dicembre e il 2 febbraio, che si riveleranno particolarmente utili per studiare da vicino questo strano oggetto.

Stando alle previsioni degli esperti, l’oggetto, che potrebbe essere un asteroide o un detrito spaziale, dovrebbe incrociare l’orbita della Terra ad ottobre per poi ruotare intorno al nostro Pianeta per circa sei mesi, fino a maggio 2021.

Previsti due passaggi ravvicinati con la Terra

Dalla ricostruzione dell’orbita, sono previsti due passaggi “ravvicinati” con la Terra. Il primo dicembre “2020 SO” passerà a una distanza di circa 50.000 chilometri dal nostro Pianeta. Intorno al 2 febbraio 2021, invece, volerà a circa 220.000 chilometri.

In queste due occasioni gli esperti potranno indagare la vera natura dell’oggetto e osservare la sua superficie per capire, in caso si tratti di un detrito artificiale, come si sia degradata negli anni.

“2020 S0” se verrà effettivamente catturato dall’orbita terrestre potrà essere riconosciuto ufficialmente come la terza mini-luna della Terra, dopo RH120 del 2006, e all'oggetto 2020 CD3, finito nell'orbita terrestre tra il 2018 e il 2020.