Leonardo al lavoro su bracci robotici per l’esplorazione di Marte

Leonardo, il colosso italiano dell'aerospazio, giocherà un ruolo importante nelle prossime missioni internazionali incentrate sull’esplorazione robotica di Marte. L’azienda è attualmente impegnata nello studio di due elementi robotici della missione 2026 della campagna “Mars Sample Return” della Nasa, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa): il braccio del rover e quello del lander, entrambi strumenti utili per raccogliere i campioni del suolo marziano da riportare a Terra.

Come comunicato dalla stessa azienda in un comunicato dedicato, Leonardo ha siglato un contratto con Airbus per la fase di studio avanzata del braccio robotico del Sample Fetch Rover (SFR) dell’Esa e ha ottenuto dall’Agenzia Spaziale Europea il finanziamento per proseguire lo studio del Sample Transfer Arm (STA) per il lander della Nasa.