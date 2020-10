Stanotte Marte sarà in opposizione al Sole: gli eventi organizzati

Stanotte, chi scruterà il cielo notturno con un telescopio potrebbe stupirsi vedendo Marte più luminoso del solito. La spiegazione risiede nel fatto che oggi il pianeta rosso si trova in opposizione, ossia nella posizione opposta rispetto al Sole. Era da luglio del 2018 che non succedeva. Il Virtual Telescope non si è lasciato sfuggire l’occasione per organizzare una diretta streaming, che inizierà stasera alle 22:00. Anche l’Unione astrofili italiani (Uai) si è attivata, organizzando varie Mars Night. Marte resterà il pianeta più luminoso della prima parte della notte per alcune settimane, arrivando persino a superare la luminosità di Giove, che è il pianeta più grande del Sistema Solare.