Zanzare, la Sapienza lancia il loro monitoraggio tramite smartphone

Le nuove specie di zanzare

La globalizzazione e i cambiamenti climatici hanno portato in Italia specie di zanzare un tempo non presenti, come la zanzara tigre (Aedes albopictus), la zanzara giapponese (Aedes Japonicus) e quella coreana (Aedes koreicus). Questi insetti possono trasmettere dei virus esotici in grado di causare gravi patologie nell’uomo. Per combattere queste nuove specie, il gruppo di Entomologia Molecolare del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università Sapienza di Roma, l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), il MUSE - Museo delle Scienze di Trento, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dell’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna hanno unito le forze per formare una nuova task force.



L’app Mosquito Alert

Il nuovo progetto si inserisce nell’ambito delle attività di sviluppo e ottimizzazione di strategie di sorveglianza e monitoraggio delle specie di zanzare invasive promosse dal progetto Europeo “Aedes Invasive Mosquito” COST ACTION (AIM-COST), coordinato dal gruppo della Sapienza, che vede a oggi la partecipazione di ricercatori e professionisti di 41 Paesi. La mappatura delle nuove specie di zanzara sarà resa possibile da Mosquito Alert, un’applicazione che permette a ogni cittadino di inviare segnalazioni e fotografie di zanzare. In Spagna è attiva dal 2014 e ha permesso di rilevare con rapidità l’espansione della zanzara tigre nel Paese. Da oggi l’app ha una dimensione internazionale: può contare su una traduzione in 17 lingue, italiano incluso, ed è disponibile in 46 nazioni europee. La nuova versione di Mosquito Alert permette di inviare non solo foto delle zanzare, ma anche segnalazioni delle punture ricevute. Oltre 50 entomologi identificheranno e archivieranno le immagini ricevute per consentire una valutazione su larga scala della diffusione e della stagionalità delle diverse specie, impossibile da ottenere con metodi convenzionali.