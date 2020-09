Scoperto un gruppo di stelle migranti al centro della Via Lattea

La loro migrazione, avvenuta in un lasso temporale stimato tra i 3 e i 5 miliardi di anni fa, è stata rilevata grazie ad una serie di simulazioni al computer derivate dai dati raccolti dal Very Large Telescope (VLT). I risultati dello studio sono stati pubblicati, poi, all'interno della rivista “Astrophysical Journal Letters”

Una scoperta interessante che riguarda la Via Lattea arriva da un lavoro di ricerca internazionale, di cui hanno fatto parte anche due ricercatori italiani, in base al quale è stato possibile scoprire, al centro della galassia a cui appartiene il nostro sistema solare, una popolazione di stelle migranti. Si tratta di un gruppo di stelle particolarmente antiche, la cui provenienza è stata indicata in un ammasso globulare della Via Lattea stessa, che poi sono migrate proprio verso il centro della galassia, in un arco temporale stimato tra i 3 ed i 5 miliardi di anni fa. Lo studio, pubblicato all’interno di un articolo apparso all’interno della rivista scientifica “Astrophysical Journal Letters”, è stato curato da un team di astronomi di cui hanno fatto parte anche Manuel Arca Sedda, dell'Istituto astronomico tedesco di Heidelberg e Alessia Gualandris, dell'Università britannica del Surrey.