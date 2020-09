Secondo un nuovo studio Giove potrebbe avere seicento lune

Uno studio presentato all’evento Europlanet Science Congress 2020 ha riferito che la popolazione di lune gioviane con raggio maggiore di 400 metri è di circa 600. Lo hanno stabilito gli astronomi canadesi della University of British Columbia, che hanno quasi certamente scoperto anche altri 52 oggetti che dovrebbero essere lune irregolari di Giove , non ancora confermate. Sono riusciti nell’impresa analizzando i dati contenuti nell’ archivio del Canada France Hawaii Telescope.

Le lune di Giove

Le osservazioni del 2018 stimavano che il corpo celeste avesse 79 lune, ma questo nuovo studio aumenta le stime di qualche centinaia, tra queste anche alcune piccole e irregolari. Come riporta l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), gli scienziati della University of British Columbia hanno setacciato circa tre ore di dati di archivio del Canada France Hawaii Telescope risalenti al 2010, gli astronomi - Edward Ashton, Matthew Beaudoin e Brett Gladman - in più, “hanno scoperto altri 52 oggetti che si muovono con velocità in cielo simili a quelle di Giove, che quasi certamente sono lune irregolari. I quattro rilevamenti più luminosi – sette in totale – sono tutti riconducibili a lune gioviane conosciute. Gli altri oggetti sono più piccoli (fino a circa 800 metri di diametro)”. Si tratterebbe della prima ricerca su fenomeni di queste dimensioni.