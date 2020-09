Cern e InsightArt collaborano per attribuire un quadro a Raffaello

Per molto tempo non c'è stata certezza sul fatto che il dipinto “Madonna col Bambino” di Raffaello, un dipinto su tela di una collezione privata, non fosse stato creato direttamente dal maestro. A causa della sua storia e di numerosi esami inconcludenti, la sua autenticità è stata messa in discussione per lungo tempo. Ora è stato attribuito a Raffaello in seguito al lavoro della società InsightArt, una start-up ceca ha utilizzato lo scanner robotico Rtoo. Il macchinario utilizza il rivelatore di particelle messo a punto dal Cern che viene usato, ad esempio, per misurare la radioattività sulla Stazione Spaziale Internazionale.