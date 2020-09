Cern, tecnologie “verdi” per una ricerca più ecosostenibile

L’istituto di Ginevra ha pubblicato per la prima volta il suo rapporto ambientale. Descrive l’attuale contributo alla salvaguardia del pianeta e gli obiettivi per i prossimi anni

La ricerca scientifica volta a scandagliare i misteri della materia e dell’universo può essere condotta anche in maniera “green” ed ecosostenibile. Per dimostrarlo, il Cern di Ginevra ha pubblicato per la prima volta il suo rapporto ambientale. Il documento, relativo al biennio 2017-2018, è stato stilato secondo gli standard di sostenibilità della Global Reporting Initiative e sarà il primo di una serie che verrà resa nota ogni due anni.