Ricostruito per la prima volta in 3D il volto di Raffaello. FOTO

L'università Tor Vergata di Roma, in collaborazione con la Fondazione Vigamus e l'Accademia Raffaello di Urbino, ha ricostruito per la prima volta in 3D il volto di Raffaello Sanzio. Lo studio, annunciano gli stessi scienziati, sarà prossimamente sottoposto per la pubblicazione alla rivista Nature. I ricercatori si sono basati sul calco dei resti del pittore custoditi nella tomba del Pantheon a Roma

Svelato per la prima volta il volto di Raffaello