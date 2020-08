Svelato il volto di Raffaello, è stato ricostruito in 3D

Lo scheletro custodito nella tomba del Pantheon, a Roma, è di Raffaello Sanzio (GUARDA LE FOTO). Lo conferma la prima ricostruzione in 3D del volto del pittore, realizzata dagli studiosi dell'università Tor Vergata, nella Capitale, che sono partiti da un calco dei suoi resti. Anche il confronto con gli autoritratti dell’artista ha dato un riscontro positivo. "La ricerca fornisce per la prima volta una prova concreta che lo scheletro riesumato nel Pantheon nel 1833 appartiene a Raffaello”, assicura Olga Rickards, una delle principali esperte mondiali di antropologia molecolare, riguardo lo studio, che sarà prossimamente pubblicato sulla rivista Nature.

Dubbi sull’identità del pittore

“Finora, nonostante l'accuratezza delle indagini svolte in quell’anno dall’anatomista Antonio Trasmondo, principale artefice dell’ultima riesumazione di Raffaello, all’avanguardia per l’epoca, non vi era certezza che i resti ritrovati e conservati a Roma fossero realmente quelli del Sanzio”, spiega Mattia Falconi, professore associato di Biologia molecolare all’Università Roma “Tor Vergata”, che ha condotto lo studio in collaborazione con la fondazione Vigamus e l'Accademia Raffaello di Urbino. I dubbi sull'identità dello scheletro hanno tormentato numerosi studiosi per secoli – anche perché durante lo scavo erano state rinvenute diverse sepolture, tra cui quelle di alcuni allievi – ma oggi sono fugati dalla ricostruzione facciale 3D operata dall’ateneo romano proprio nell’anno del cinquecentesimo anniversario della morte del pittore.