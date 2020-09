Esa lavora per nuova missione di topografia di ghiaccio polare e neve

Monitorare la criosfera è fondamentale per valutare e predire il cambiamento climatico. L’Agenzia spaziale europea ( Esa ), insieme a Airbus Defence and Space e a Thales Alenia Space, ha firmato un contratto per lo sviluppo della missione conosciuta come Cristal - Copernicus Polar Ice and Snow Topography Altimeter, il cui lancio è previsto per il 2027. Sarà equipaggiata - è la prima volta per una missione polare - di un altrimetro radar a doppia frequenza, e di un radiometro a microonde, che misureranno e monitoreranno lo spessore del ghiaccio marino, la profondità della neve sovrastante e rilievi di calotte glaciali.

Cristal supporterà le operazioni marittime e polari

Con un contratto garantito di 300 milioni di euro, Airbus Defence and Space è stata selezionata per sviluppare e costruire la nuova missione Cristal, mentre Thales Alenia Space è stata scelta come principale appaltatore per lo sviluppo dell'altimetro radar interferometrico per ghiaccio e neve Iris (Interferometric Radar Altimeter for Ice and Snow). I dati che la missione andrà a raccogliere serviranno come supporto alle operazioni marittime negli oceani polari e contribuiranno a meglio comprendere i processi climatici. Cristal sosterrà anche le applicazioni relative alle acque costiere e interne, fornendo inoltre osservazioni sulla topografia oceanica.