Il mondo attuale plasmato da un’estinzione di massa: lo studio

L’evento, chiamato “Episodio pluviale carnico” e scatenato da una terribile eruzione vulcanica, avrebbe dato il via ai processi, avvenuti 233 milioni di anni fa, legati alla formazione del mondo come lo conosciamo oggi. A sostenerlo un ampio studio internazionale in cui l’Italia ha avuto un ruolo significativo

Il mondo come lo conosciamo oggi sarebbe nato circa 233 milioni di anni fa, come conseguenza di un'estinzione di massa finora sconosciuta, soprannominata “Episodio pluviale carnico” e probabilmente scatenata da una tremenda eruzione vulcanica. A sostenerlo è una ricerca internazionale, pubblicata sulla rivista scientifica “Science Advances”, coordinata da Jacopo Dal Corso, della China University of Geosciences e all’interno della quale l'Italia ha avuto un ruolo significativo, grazie agli studi condotti dal Museo delle Scienze di Trento (Muse), da quelli delle Università di Ferrara e Padova. Oltre a quelli del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e del Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige. Lo studio, hanno spiegato i ricercatori, si è basato sull'esame di una serie di prove geologiche e paleontologiche raccolte in decenni di rilievi sul campo, insieme ad analisi di laboratorio e a modelli computerizzati.