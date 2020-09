Hubble, la suggestiva immagine dell'ammasso globulare NGC 1805. FOTO

Le stelle dell’ammasso globulare

Nel centro denso di ammassi simili a NGC 1805, spiegano gli esperti, le stelle sono da 100 a 1000 volte più vicine tra loro di quanto lo siano le stelle più vicine al nostro Sole. La notevole differenza nei colori delle stelle, poi, è illustrata magnificamente proprio nell’immagine prodotta dal telescopio Hubble, che combina due diversi tipi di luce. Ecco che si possono osservare, infatti, le stelle blu, che risplendono più luminose nella luce quasi ultravioletta, e le stelle rosse, che rientrano nella gamma della luce ad infrarossi. Una caratteristica peculiare dei telescopi spaziali, proprio come Hubble, è quella di poter osservare la gamma dell'ultravioletto perché sono posizionati sopra l'atmosfera terrestre, area che assorbe la maggior parte di questa lunghezza d'onda, rendendola inaccessibile alle strutture che invece sono posizionate sul suolo terrestre.

L’importanza dell’osservazione

Questo giovane ammasso globulare può essere visto dall'emisfero meridionale, nella costellazione del Dorado, spiegano ancora gli astrofisici che hanno pubblicato l’immagine (ESA/Hubble & NASA, J. Kalirai). Di solito, raccontano ancora gli esperti, gli ammassi globulari contengono stelle che nascono nello stesso momento. La curiosità che riguarda invece NGC 1805 è particolarmente insolita, in quanto sembra che possa ospitare due diverse popolazioni di stelle con età che differisce di milioni di anni l'una dall'altra. L'osservazione di tali ammassi di stelle è significativa, perchè può aiutare gli astronomi a capire come si evolvono le stelle e quali fattori determinano la fine della loro vita, se come nane bianche o nell’esplosione in qualità di supernove.