Coronavirus, un robot velocizzerà l'analisi dei test sierologici

È stato messo a punto un robot collaborativo per i test sierologici, in grado di analizzare fino a 450 campioni l'ora. Si chiama YuMi ed è stato progettato al Politecnico di Milano in collaborazione con la società Abb e l'Istituto Europeo di Oncologia (Ieo). Grazie alla sua efficacia YuMi sarà in grado di automatizzare fino al 77 per cento delle operazioni necessarie. Lanciato nel 2015, in questi anni il robot collaborativo di Abb si è fatto strada in diversi settori industriali e ora sarà impiegato per far fronte alla diffusione del coronavirus.