Cina, lanciata la sonda spaziale Tianwen 1: raggiungerà Marte nel 2021

Il lungo viaggio della sonda cinese Tianwen 1 verso Marte è ufficialmente iniziato. A portarla in orbita è stato il razzo Lunga Marcia 5, in quello che è stato a tutti gli effetti il suo primo lancio ufficiale. Dopo essersi lasciata alle spalle la base di Wenchang, sull'isola di Hainan, la sonda si prepara a diventare il primo veicolo cinese a entrare nell’orbita del pianeta rosso. Questo storico evento è previsto per febbraio 2021.

Tianwen 1 studierà la superficie di Marte

Una volta raggiunto Marte, Tianwen 1 libererà un rover che, grazie ai 13 strumenti di cui è dotato, potrà studiare la superficie del pianeta e la sua struttura interna. Nello specifico, raccoglierà informazioni sulla presenza di eventuali tracce di acqua e di altre forme di vita. Non è dunque un caso che il nome della sonda significhi “Ricerca della verità celeste”. In passato la Cina aveva già provato a inviare un veicolo spaziale verso il pianeta rosso. Nel 2011, la sonda Yinghuo 1 era andata perduta a causa del fallimento della missione russa Phobos-Grunt che non riuscì a immettersi nella posizione corretta nell’orbita terrestre e che rientrò nel Pacifico nel gennaio 2012.

Le altre missioni verso Marte

Il lancio di Tianwen 1, segue di pochi giorni quello della sonda degli Emirati Arabi Al-Amal (nota anche come “Speranza” o “Hope”), partita alla volta di Marte dal centro spaziale di Tanegashima, nel sudovest del Giappone. Anche questo veicolo spaziale dovrebbe raggiungere l’orbita del pianeta rosso nel febbraio 2021, in occasione del 50esimo anniversario dall’unificazione degli Emirati. Il nome Al-Amal è stato scelto dallo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il governatore dell’Emirato di Dubai, per inviare un messaggio di ottimismo a milioni di giovani arabi. Tra una settimana prenderà il via anche una terza missione alla volta del pianeta rosso. La Nasa, infatti, lancerà la sonda Perseverance dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral.