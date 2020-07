5/23 ©Getty

Nell'ambito della missione European Return Orbiter, il contributo europeo alla missione internazionale Mars Sample Return, le aziende italiane hanno avuto l'affidamento di contratti per la realizzazione di elementi essenziali come il modulo di inserzione in orbita marziana, i sistemi di telecomunicazione, le attività di integrazione dell'intera sonda spaziale (che sarà assemblata e preparata per il lancio negli stabilimenti Thales Alenia Space di Torino)