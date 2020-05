Nel cielo di maggio la quarta Superluna del 2020: quando ammirarla

Il 7 maggio 2020 la Luna darà spettacolo in cielo. Sarà una Superluna, la quarta ed ultima del 2020 e apparirà più grande e luminosa del solito.

Si potrà ammirare nelle ore serali, complice il tempo sereno e poco nuvoloso previsto su gran parte della Penisola nella giornata di giovedì.

Detta anche la “Luna dei Fiori”, come la chiamavano i nativi americani del nordest che la vedevano risplendere in questa stagione sulle lande fiorite, il satellite della Terra, la sera del 7 maggio sarà a una distanza dalla Terra di circa 361mila Km, contro la distanza media di poco più di 384mila Km. Il picco del fenomeno, che si verifica quanto l’unico satellite naturale della Terra raggiunge la fase di Luna Piena in prossimità della minima distanza dalla Terra, ovvero quella che in gergo è chiamata “perigeo”, verrà raggiunto durante il giorno, ma la Superluna sarà comunque visibile anche nelle ore serali.