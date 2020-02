Il sesso dei figli? Non sarebbe una questione ereditaria: lo studio

Il sesso dei figli non sarebbe una questione ereditaria ma, molto più semplicemente, un fattore del tutto casuale. A sostenerlo è un ampio studio internazionale guidato dai ricercatori dell’università del Queensland e pubblicata sulla rivista scientifica “Proceedings of the Royal Society B.”

Non una tendenza innata

“Abbiamo scoperto che le persone non hanno una tendenza innata ad avere figli di uno o dell'altro genere", ha affermato Brendan Zietsch, professore presso la School of Psychology dell’università del Queensland e co-autore della ricerca. "Le probabilità di solito sono 51 a 49 di avere un figlio maschio o femmina, ma i geni della mamma e del papà non svolgono alcun ruolo”. Per arrivare ad affermare la loro tesi, gli esperti hanno utilizzato i dati dei registri della popolazione svedese, che comprende tutti i nati dal 1932: si tratta di 3.543.243 individui e dei loro 4.753.269 bambini. Il team di ricerca ha collegato tutti i membri della famiglia e ha verificato se il sesso dei figli di una persona fosse associato al sesso dei figli del fratello o della sorella. Gli studiosi hanno quindi effettuato un'analisi particolareggiata per capire se i cugini di primo grado tendessero ad essere dello stesso sesso. I risultati hanno rivelato che non esiste questo collegamento, neppure considerando solo i figli primogeniti. "I fratelli sono geneticamente simili. Pertanto, se il rapporto maschi-femmine per quanto riguarda la prole è ereditario dovrebbero esserci delle similitudini tra i loro figli".

Teorie scientifiche superate?

Zietsch, inoltre, ha affermato che dal suo personale punto di vista l'ampio corpus di teoria scientifica sull’argomento e su ciò che influenzi davvero il sesso dei figli si sia dimostrato errato. “C’era chi pensava che da genitori ricchi o alti dovessero nascere figli maschi e da genitori di bell’aspetto figlie femmine. C’era chi sosteneva che i livelli ormonali dei genitori al momento del concepimento fossero importanti. I nostri risultati escludono tutte queste possibilità e suggeriscono che è necessario un ripensamento di tali teorie”, ha spiegato. Il suo team, tra l’altro, ha anche scoperto che le famiglie con solo due figli tendevano ad avere un maschio e una femmina, mentre quelle con più bambini avevano un'inclinazione verso o i maschi o le femmine. "Se si hanno molti bimbi o bimbe in famiglia è solo una coincidenza fortunata", ha concluso.