La Scozia si prepara a mettere al bando qualunque forma di castigo fisico inflitta ai figli da parte dei genitori, compresi gli schiaffi. Il governo guidato dal primo ministro Nicola Sturgeon ha deciso di votare a favore di una proposta di legge che è stata presentata al Parlamento di Edimburgo e che vieta la punizioni corporali. Godendo l'Esecutivo di una solida maggioranza, è probabile che l'iter legislativo vada a buon fine.

Finora tollerato un uso "ragionevole" della forza

La normativa attuale autorizza un uso "ragionevole" della forza in famiglia per educare e punire i figli. Dando il via libera al provvedimento, la Scozia diventerebbe il primo territorio del Regno Unito a vietare le punizioni corporali, mentre nel resto del Paese continuerebbe a rimanere valida questa forma di tolleranza.

Secondo i sondaggi, contrari la gran parte degli scozzesi

La proposta di mettere al bando qualsiasi forma di violenza è stata avanzata da John Finnie, un deputato verde, che ha raccolto il sostegno di laburisti e liberaldemocratici, oltre che dello Scottish National Party (Snp) di Sturgeon e di alcune ong per la tutela dell'infanzia. Contrari sono invece i Tory, anche in nome di una tradizione mai del tutto estirpata del sistema scolastico britannico come del retaggio familiare. Un sondaggio di Sky Data, condotto lo scorso anno, ha rilevato che il 64% delle persone in Gran Bretagna crede che le punizioni corporali "irragionevoli" dovrebbero essere un crimine. Tuttavia diverse rilevazioni registrano che la maggioranza degli scozzesi è contraria a un divieto previsto dalla legge.