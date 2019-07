Cure materne, anche i nostri antenati allattavano i piccoli

Le madri di ominidi di Australopithecus africanus, una specie estinta del genere Australopithecus vissuta in Africa tra 3 e 2 milioni di anni fa, allattavano i piccoli per il primo anno di vita e continuavano a farlo anche in seguito, quando c'era carenza di cibo. Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista Nature, la cui ricerca è stata coordinata da Renaud Joannes-Boyau dell'australiana Southern Cross University e a cui hanno partecipato anche gli italiani Stefano Benazzi, paleoantropologo dell'università di Bologna e Luca Fiorenza che lavora in Australia, alla Monash University. Lo studio ha valenza importante dato che ha messo in luce per la prima volta l’evoluzione del ruolo materno e delle cure parentali nelle madri di Australopithecus africanus.

Lo studio partito dall’analisi di denti fossili

Alla conclusione secondo cui le madri di questa specie allattassero i propri piccoli, la ricerca è giunta analizzando alcuni denti fossili. L’Australopithecus africanus, come racconta il portale di UniBo Magazine, è una specie caratterizzata da una combinazione di tratti simili a scimmie e di tratti simili a quelli umani, insediatasi più di due milioni di anni fa durante un periodo di grandi cambiamenti climatici ed ecologici in Sud Africa. I primi fossili di questa specie sono stati trovati quasi un secolo fa, ma fino ad oggi gli scienziati non sono stati capaci di capire come questi antenati dell’uomo allevassero i loro piccoli. Ora, grazie a questo studio, il gruppo di ricerca internazionale ha potuto stabilirlo, utilizzando tecniche di campionamento laser in grado di analizzare gli isotopi stabili contenuti all’interno dei denti. Questi, spiegano i ricercatori, crescono in modo pressoché simile agli alberi: si formano aggiungendo ogni giorno strati di smalto e dentina. Per questo sono particolarmente preziosi per ricostruire gli eventi biologici che si verificano durante il primo periodo di vita di un individuo, perché conservano precisi cambiamenti temporali e registrazioni chimiche di elementi chiave incorporati nel cibo ingerito. Il team che ha lavorato allo studio, quindi, ha potuto sviluppare alcune micro mappe geochimiche, grazie a cui monitorare informazioni preziose sul consumo di alimenti e sulle prime fasi di sviluppo.

Nuove e importanti conoscenze sui nostri antenati

“Per la prima volta, abbiamo acquisito nuove conoscenze sul modo in cui i nostri antenati crescevano i loro piccoli e su come le madri integravano la dieta post svezzamento con latte materno quando le risorse scarseggiavano”, ha detto Renaud Joannes-Boyau. “Dalle analisi delle bande ripetitive che appaiono all’interno del dente possiamo dire che il cibo era ricco di litio: un elemento chimico che probabilmente aiuta a ridurre il deficit proteico durante le prime fasi di crescita”. Grazie ai dati raccolti dalle analisi dei denti fossili, i ricercatori sono infatti riusciti a dimostrare che le madri di Australopithecus africanus investivano molte risorse nelle cure parentali: un’attività considerata tra gli elementi chiave dell’evoluzione umana. I piccoli venivano allattati continuamente fino a circa un anno di età. In seguito, l’allattamento materno proseguiva ciclicamente in funzione dei cambiamenti stagionali dell’ambiente. Ad esempio durante periodi di siccità, momenti nei quali i piccoli australopitechi venivano nutriti con latte materno per compensare la scarsa disponibilità di cibo.

Le ipotesi sull'estinzione

Stefano Benazzi, paleoantropologo dell’ateneo bolognese e protagonista dello studio, ha raccontato che “i risultati ottenuti sono molto importanti alla luce degli eventi evolutivi avvenuti nel periodo in questione. Il forte e prolungato legame tra madri e figli ha infatti probabilmente implicazioni anche sulle dinamiche di gruppo e sulla struttura sociale. Tanto che il prolungamento dell’allattamento materno potrebbe aver influito sul tasso di riproduzione di questa specie, abbassandone la fertilità, con potenziali implicazioni per la sua estinzione”.