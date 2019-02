SpaceX e Boeing, problema sicurezza: il programma USA è in ritardo?

Secondo un nuovo report diffuso dal governo degli Stati Uniti, la Nasa ha segnalato a SpaceX e a Boeing che i loro sistemi di lancio, progettati per portare l’uomo sulla Stazione Spaziale Internazionale, presentano una serie di problemi che potrebbero mettere a rischio l’incolumità degli astronauti. Questa rivelazione potrebbe causare dei ritardi nel programma spaziale degli USA.

Problemi di sicurezza

Il comitato consultivo sulla sicurezza dell’agenzia aerospaziale ha menzionato quattro “criticità principali” nel suo report annuale relativo al 2018. Nel caso di Boeing, uno dei problemi principali del sistema di lancio è la vulnerabilità strutturale della capsula che si verifica quando lo scudo termico è attivo. Per quanto riguarda SpaceX, invece, il rischio maggiore per la sicurezza è rappresentato dalla scelta dell’azienda fondata da Elon Musk di effettuare il rifornimento di carburante del razzo mentre l’equipaggio è ancora a bordo. Si tratta di una procedura pericolosa, che già in passato era stata aspramente criticata dalla Nasa. Inoltre, i paracadute messi a punto da entrambe le compagnie si sono rivelati poco adatti a tutelare la sicurezza dei passeggeri.

La replica di SpaceX e Boeing

Oltre alle quattro criticità principali menzionate nel rapporto, la Nasa ne ha individuate molte altre. Sia per SpaceX che per Boeign si parla di oltre 30 problemi tecnici da risolvere prima di poter portare gli astronauti e i futuri turisti nello spazio. Joshua Finch, un portavoce dell’agenzia spaziale americana, ha dichiarato che “rispettare una tabella di marcia è importante, ma non quanto garantire la sicurezza dell’equipaggio”. In difesa di Boeing, Josh Barrett sostiene che la compagnia ha risolto la vulnerabilità strutturale della capsula durante lo scorso gennaio. Il portavoce ha poi chiarito che l’azienda sta risolvendo una serie di problemi minori. “Per SpaceX non esiste nulla di più importante della sicurezza degli astronauti”, afferma James Gleeson. “Assieme alla Nasa abbiamo sviluppato uno dei sistemi di lancio più sicuri e avanzati di sempre”.