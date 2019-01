SpaceX, il nuovo razzo Starship è pronto per i primi test

L’aspetto del nuovo razzo Starship di SpaceX, l’agenzia aerospaziale con sede a Hawthorne, ricorda molto da vicino i veicoli spaziali presenti nelle opere di fantascienza degli anni ’50, grazie alla sua superficie in acciaio e alla sua forma a ogiva. In un tweet, il miliardario Elon Musk ha confermato che il lanciatore, precedentemente noto come Big Falcon Rocket, è pronto per essere sottoposto ai primi test. Attualmente si trova nel sito di lancio di SpaceX, in Texas. Musk ha spiegato che il razzo "eseguirà i suoi test a decollo verticale, proprio come Falcon 9”, riferendosi all’altro lanciatore dell’agenzia. Le dimensioni di Starship sono notevoli: il veicolo spaziale, formato da tre strati, misura 37 metri di altezza e 9 di larghezza. Il suo primo test potrebbe avvenire già a febbraio.

Le ambizioni di SpaceX

"L'assemblaggio per il test di volo nel sito di lancio della Space X in Texas è già stato ultimato", ha confermato Elon Musk sul suo profilo Twitter. Ha anche chiarito che si tratta di un razzo progettato per i voli suborbitali. "La versione per i voli in orbita sarà invece più alta, con un rivestimento più spesso e un profilo del 'naso' più liscio", ha aggiunto il miliardario. Starship potrebbe aiutare SpaceX a raggiungere uno dei suoi obiettivi più ambiziosi: portare i primi turisti nello spazio entro il 2023. In futuro il razzo potrebbe essere utilizzato non solo per degli spostamenti intercontinentali da un capo all’altro della Terra, ma anche per dei viaggi intorno alla Luna.

Il primo turista spaziale

Pochi mesi fa, Elon Musk ha annunciato che il primo privato cittadino ad ammirare da vicino la Luna a bordo della navicella Big Falcon Spaceship sarà il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, fondatore e presidente della piattaforma di e-commerce Zozo. L’uomo ha dichiarato di aver sempre sognato di vivere un’esperienza di questo tipo. Maezawa sarà accompagnato da otto artisti che useranno il proprio talento per dare vita a delle opere d’arte ispirate al satellite naturale della Terra.