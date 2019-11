Il cancro al seno colpisce una donna ogni otto.

È il tumore diagnosticato con maggior frequenza in assoluto: in Italia ogni anno si registrano all’incirca 54mila nuovi casi.

Questo è il quadro ribadito da Filippo Montemurro, direttore del Day Hospital Oncologico dell'Irccs di Candiolo, in occasione della presentazione della campagna di Nova Coop, finalizzata a promuovere e sostenere la ricerca sul cancro, che mira nei prossimi anni, grazie al contributo dei progressi tecnologici, a rivoluzionare il trattamento del tumore alla mammella.

I "tre passi" fondamentali per la lotta al tumore al seno

Nonostante l’alta incidenza della patologia, come sottolineato dall’esperto, negli ultimi anni è incrementato notevolmente il tasso di guarigione.

“Le soddisfazioni sono tante, perché si guarisce sempre di più”, ha dichiarato l’oncologo durante l’incontro, ricordando i tre passaggi fondamentali per combattere efficacemente la patologia: prevenzione, diagnosi precoce e terapia.

Per una corretta prevenzione è fondamentale adottare uno stile di vita sano, accompagnato da una alimentazione altrettanto salutare: sono le due regole d’oro per mantenersi in salute e per contrastare l’insorgere di un gran numero di patologie.

L’importanza della diagnosi precoce, inoltre, è fondamentale per riuscire a intervenire in modo efficace e tempestivo. Nova Coop è impegnata nella raccolta di fondi per l’acquisto di apparecchiature per la mammografia digitale con tomosintesi: "Una tecnologia che permette di ricostruire l'organo in 3D individuando tempestivamente anche le minime anomalie”.

Per quanto riguarda la terapia, come sottolineato dall’oncologo, “Si va sempre più verso una cura personalizzata, ancor prima dell'intervento chirurgico, per garantire alla donna la massima qualità della vita”.

Tumore al seno, scoperto gene chiave per la diffusione delle metastasi

Uno degli ultimi grandi passi della ricerca contro il tumore al seno, si deve a un team di ricercatori Università della California a San Francisco, che ha individuato, grazie a uno studio sui tipo, il gene essenziale per la diffusione delle metastasi. È un enzima, si chiama Mmp9, ed è stato scovato tramite l’utilizzo degli anticorpi appositamente addestrati per individuarlo.