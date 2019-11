In vista della Giornata mondiale del diabete, che viene celebrata in tutto mondo il 14 novembre, arrivano i primi dati, poco incoraggianti, sull’incidenza della patologia in Italia e nel mondo.

Nella Penisola ne soffrono circa 3,7 milioni di persone; ma un paziente su tre non ne è a conoscenza.

A livello globale, il numero di diabetici sale a oltre 425 milioni e, stando a quanto dichiarato dal presidente di Diabete Italia, sarebbe destinato a crescere fino a 522 milioni entro il 2030.

Giornata mondiale del diabete: iniziative in Italia

In Italia, la Giornata mondiale del diabete è promossa da Diabete Italia, premiata nel 2019 con la Medaglia della Presidenza della Repubblica: una realtà che riunisce varie associazioni di volontariato che operano nel settore quali Diabete Forum, AGD Italia, ANIAD, e varie società scientifiche, tra le quali AMD, SIEDP, SIMG, OSDI. Per l’occasione, nella Penisola sono in programma un migliaio di iniziative volte a sensibilizzare la popolazione riguardo l’importanza della diagnosi precoce, promuovendo la conoscenza del diabete e fornendo utili informazioni per prevenire e trattare correttamente la patologia.

"Purtroppo a volte la diagnosi arriva tardi e i sintomi principali, ovvero sete intensa e urinazione abbondante unite alla perdita repentina di peso, sono sottovalutati anche dai pediatri o nei pronto soccorso. Eppure il diabete di tipo 1, quello autoimmune, è la malattia endocrina più diffusa nei bambini. In Italia ci sono 25 mila casi di diabetici di tipo 1 fino a 18 anni, su 240 mila complessivi”, ha dichiarato Rita Stara, vicepresidente di Diabete Italia.

Il tema principale della giornata del 2019, proprio come lo scorso anno, è la famiglia, per sottolineare il forte impatto che il diabete ha sulle persone vicine e per ricordare loro quanto sia importante sostenere efficacemente chi ne è affetto.

Numeri in Italia e nel mondo

"I numeri non sono incoraggianti: nel mondo una persona su 11 convive con il diabete ed è previsto che per il 2030 ci saranno 522 milioni di persone con diabete”, spiega Concetta Suraci, presidente di Diabete Italia.

“Oltre un milione di bambini e adolescenti nel mondo hanno un diabete di tipo 1, ovvero quello autoimmune. Nel 2017 ci sono stati, a livello globale, quattro milioni di morti. In Italia ci sono 3,7 milioni di persone con diabete e una su tre non sa di averlo".

Il diabete di tipo 2 è una malattia cronica che colpisce indipendentemente dal sesso e dall'età, la cui incidenza aumenta con l'età anagrafica. Stando a quanto dichiarato dagli esperti, quello di tipo 2 si può prevenire in oltre l’80% dei casi adottando uno stile di vita sano.

Dal punto di vista economico, come ha spiegato Suraci, “si stima che 20 miliardi siano i costi diretti e indiretti della malattia: la voce più alta è naturalmente quella dell'ospedalizzazione (circa 7 miliardi) ma pesano anche le assenze dal lavoro (5 miliardi) e i prepensionamenti (7 miliardi)”.