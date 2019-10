Polio, Oms: eradicato ufficialmente il secondo ceppo del virus

Dall’Organizzazione Mondiale della Sanità arriva una buona notizia nella lotta contro la polio: è stato eradicato completamente il secondo ceppo del virus, il numero 2; manca da sconfiggere ‘solo’ il tipo 1. Il traguardo è stato annunciato proprio in occasione del World Polio Day, la ricorrenza istituita nel 1988 dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), in collaborazione con UNICEF, Rotary e CDC, che mira a eradicare il poliovirus in tutto il mondo. Come si legge nel comunicato diffuso dall’OMS, i tre diversi ceppi del virus nonostante abbiano la stessa sintomatologia, sono caratterizzati da dissomiglianze genetiche e virologhe che ne differenziano il comportamento: sono da combattere singolarmente.

Primo ceppo del virus: numeri

Rimane da combattere ‘solo’ il tipo 1, che persiste solo in Afghanistan e Pakistan: nel 2019, finora, sono stati registrati 88 casi nei due Paesi. L’ultimo caso di polio da ceppo 3 è stato registrato nel 2012 in Nigeria. Il più recente del secondo ceppo di virus, invece, risale al 2015. Inoltre, ulteriori 95 casi della malattia si sono verificati a causa di un ceppo derivato da una mutazione di quello usato nel vaccino, che colpisce solo i non vaccinati in zone dove vi è una bassa copertura delle vaccinazioni. "Questo traguardo è una pietra miliare per la salute globale”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell'Oms. “Rimaniamo fortemente impegnati per assicurare che tutte le risorse necessarie siano messe in campo per eradicare tutti i ceppi”.

Giornata Mondiale della Polio 2019, iniziative

Il 24 ottobre 2019 ricorre il 31esimo anniversario della fondazione della Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Per l’occasione, oltre a una serie di eventi e raccolte fondi organizzate da migliaia di Rotary club, è in programma una diretta streaming trasmessa su Facebook in varie lingue del mondo e sponsorizzata da dall'UNICEF USA e dalla Bill & Melinda Gates Foundation. I protagonisti dell’evento saranno gli ‘eroi dell’eradicazione della polio’: le cui storie verranno raccontate in presenza di vari ospiti, quali il presentatore televisivo ed ex paralimpico Ade Adepitan, la top model Isabeli Fontana, l'educatrice di scienze Bill Nye e l'attrice Archie Panjabi.