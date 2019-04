Influenza, nel 2018 spesa di 1,2 miliardi per farmaci da banco

Nonostante gli ultimi casi di inizio primavera, la stagione influenzale si avvia verso la conclusione, lasciando però in eredità agli italiani un conto piuttosto salato. Notando i sintomi legati all’influenza, tante persone ricorrono infatti ai cosiddetti farmaci da banco, utili a combattere per esempio qualche linea di febbre o un improvviso mal di gola. Nell’anno solare 2018, questi prodotti sono costati ai cittadini del Belpaese addirittura 1 miliardo e 187 milioni. Secondo i dati Iqvia, inoltre, anche la nuova stagione influenzale sarebbe iniziata all'insegna delle spese, con un esborso di circa 570 milioni da novembre a fine febbraio 2019.

Quanto costa l’influenza agli italiani

Già a fine 2018, uno studio presentato al Congresso Nazionale della Società Italiana di Pneumologia stimava attorno ai 10 miliardi di euro la spesa annuale totale sostenuta da Stato e famiglie per contrastare l’influenza. Concentrandosi soltanto sui farmaci da banco, acquistabili senza prescrizione del medico, la situazione per le tasche degli italiani non è comunque rosea: nel 2018 si è registrata una crescita del 5,2% nelle vendite di medicinali contro la tosse, che con 322 milioni di euro rappresentano poco meno di un terzo dell’esborso totale. Tuttavia, la regina dei farmaci da banco è stata anche lo scorso anno la Tachipirina, a base di paracetamolo, che si presta come soluzione per diversi malanni.

Si acquista soprattutto in farmacia

Se gli italiani hanno dovuto mettere mano al portafoglio per arrestare l’avanzata dell’influenza, a ringraziare sono soprattutto le farmacie, che hanno totalizzato vendite per 1 miliardo e 69 milioni, lasciando soltanto una piccola fetta a grande distribuzione organizzata e parafarmacie. Guardando invece alla stagione influenzale in corso e vicina alla conclusione, i dati raccolti da Iqvia, che fornisce informazioni in ambito sanitario, parlano di un calo dello 0,2% nella vendita di farmaci da banco tra novembre 2018 e febbraio 2019 rispetto al medesimo periodo del 2017-18, caratterizzato da un virus più violento. Quest’anno, invece, dopo il picco di inizio 2019 l’incidenza dell’influenza è “tornata ai livelli di base”, come segnalato dal bollettino InfluNet. Non prima, però, di aver fatto sborsare agli italiani oltre 1 miliardo di euro.