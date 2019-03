Autismo, la logopedia favorisce l’interazione sociale

In Italia sono 78mila le persone affette da autismo e 270mila quelle colpite da disturbi dello spettro autistico. Una patologia articolata che comprende una serie di difficoltà legate soprattutto all’interazione sociale e alla sfera del linguaggio.

I soggetti che ne soffrono hanno bisogno di vere e proprie ‘guide’ in grado di stimolarli, favorendo il loro inserimento nella società.

Tra le figure professionali fondamentali per aiutare i soggetti affetti da autismo nell’approccio multidisciplinare ha un ruolo rilevante il logopedista.

Ed è proprio all’autismo che è dedicata la Giornata Europea della Logopedia 2019, la ricorrenza che ogni anno si festeggia il 6 marzo.

Logopedista: figura chiave nel percorso educativo

Insieme al neuropsichiatra infantile, allo psicologo, al fisioterapista, al terapista della neuropsicomotricità, all’esperto occupazionale, e al nutrizionista, il medico esperto nel trattamento delle anomalie del linguaggio è una figura chiave in grado di affiancare i pazienti in un percorso educativo finalizzato a favorire la loro interazione con il mondo. Stimolando le loro capacità comunicative, aiutandoli a parlare, a leggere e a scrivere, il logopedista può davvero fare la differenza, migliorando sensibilmente il loro approccio alla sfera sociale.

I soggetti affetti da autismo con difficoltà più accentuate possono beneficiare della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), un percorso terapeutico che prevede l’utilizzo di una serie di dispositivi di ultima generazione, quali tablet e computer, che insieme al linguaggio dei segni, immagini e video, aiutano i pazienti a entrare in relazione con gli altri.

Dal 4 all’8 marzo supporto gratuito ai cittadini

Dal 4 all’8 marzo 2019, in vista della Giornata Europea della Logopedia (6 marzo), la Federazione italiana dei Logopedisti è a disposizione di tutti i cittadini che necessitano di un supporto e di consigli. Dalle ore 10 alle ore 12 è possibile chiedere informazioni direttamente agli esperti chiamando al numero 049.8647936. Si può, inoltre, ricevere assistenza sul sito web fli.it o chiedendo informazioni via chat contattando il profilo Facebook dedicato.

“In funzione della complessità della malattia e delle differenti manifestazioni è importante che al primo sospetto ci si rivolga al pediatra per avviare un trattamento multidisciplinare che si avvale di più figure professionali: il neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il fisioterapista, il terapista della neuropsicomotricita’ e terapista occupazionale, il nutrizionista, il logopedista”, spiega Tiziana Rossetto, presidente della Federazione dei Logopedisti. È fondamentale, inoltre, che i genitori affianchino i figli con autismo nel loro percorso educativo, prendendo parte alle sedute terapeutiche.