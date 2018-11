Scoperto il gene responsabile della depressione invernale

L’inverno influisce notevolmente sull’umore delle persone e in alcuni casi può portare a una vera e propria sindrome depressiva, riscontrata clinicamente. Questo disturbo si chiama Disordine Affettivo Stagionale (Sad) e non è legato soltanto alle giornate più corte o alle temperature rigide, ma è una questione di genetica. A scoprirlo è stata un’equipe di studiosi guidati da James Bennett Potash, della Johns Hopkins School of Medicine di Baltimora, il cui lavoro è stato pubblicato sulla rivista Translational Psychiatry.

Alterazioni del gene ‘ZBTB20’

I ricercatori hanno analizzato l’intero genoma di 1.380 persone affette dal disturbo depressivo invernale e lo hanno poi confrontato con quello di quasi tremila individui senza questo problema. È stato così possibile agli esperti individuare un gene, denominato ‘ZBTB20’, che è collegato all’orologio circadiano, il ritmo che regola il metabolismo nell’arco della giornata in base all’alternanza della luce e del buio. Le persone che presentano alterazioni a carico di questo gene, importante per adattarsi alle giornate invernali con meno ore di luce, hanno quindi più difficoltà ad abituarsi alla stagione e di conseguenza sono portate a cadere in depressione, che supereranno con l’arrivo della primavera.

Depressione invernale: sintomi e come curarla

La depressione invernale è un disturbo diffuso soprattutto negli stati del Nord (Canada, Danimarca, Svezia), dove gli inverni sono lunghi e le giornate molto corte, ma a soffrirne è quasi l’8% della popolazione mondiale ed è più frequente nelle donne. I primi sintomi si manifestano con l’inizio della brutta stagione e comprendono mancanza di energia, difficoltà nell’alzarsi dal letto, calo dell’entusiasmo e tendenza a mangiare di più, sintomo, quest’ultimo, che associato a tutti gli altri può portare all’incremento di peso e, in alcuni casi più gravi, all’obesità, con tutti i problemi a essa connessi.

Negli anni sono stati messi a punto diversi modi per curare il ‘Sad’, tra cui una terapia luminosa che prevede l’esposizione del paziente a una luce artificiale per aumentare il rilascio di serotonina, composto chimico che regola la felicità. A volte, però, questo trattamento non è sufficiente e bisogna far ricorso a terapie anti depressive.