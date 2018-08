Pertosse: cos’è, come si previene e come si cura

La pertosse è una malattia infettiva batterica molto contagiosa. È famosa anche come "tosse dei 100 giorni", perché può durare dieci o più settimane. Come spiega il ministero della Salute, a causarla è un batterio, la Bordetella pertussis, che è presente in tutto il mondo, e che si localizza nelle cellule di rivestimento dell’apparato respiratorio e determina una tosse violenta e secca.

Quando è stata scoperta la pertosse

Il batterio che causa la pertosse è stato scoperto nel 1906, da Jules Bordet e Octave Gengou. I due medici sono stati anche i primi a sviluppare il vaccino contro questa malattia che poi, nel corso dei decenni, ha subito altre evoluzioni.

Come si diffonde e immunità

La pertosse si diffonde per via aerea attraverso tosse e starnuti di una persona infetta. Le persone risultano infettive dall'inizio dei sintomi fino a circa tre settimane dalla fine delle crisi di tosse. La Bordetella pertussis non ha resistenza nell'ambiente esterno, ma trova il suo habitat naturale nella mucosa delle vie respiratorie, laringe e faringe, dove cresce e si moltiplica. La pertosse può colpire individui di tutte le età, ma la sua manifestazione è più frequente tra i bambini che hanno dai 2 agli 8 anni. I più piccoli, contrariamente a quanto succede con altre malattie infettive, sono suscettibili alla pertosse fin dalla nascita. Gli anticorpi materni, anche se presenti, non sembrano in grado di proteggere i neonati dall’infezione. La pertosse, dice il ministero della Salute, "lascia un’immunità, (protezione nei confronti di ulteriori attacchi della malattia) che declina lentamente nel corso del tempo. Persone che hanno avuto la pertosse da bambini possono, in età adulta o avanzata, andare incontro nuovamente alla malattia, anche se in forma più attenuata e/o atipica; inoltre, anche senza presentare alcun sintomo, esse possono trasmettere l’infezione ad altri soggetti suscettibili".

I sintomi

Trascorso il periodo di incubazione, che è di 10-14 giorni, l’andamento della pertosse è caratterizzato da una fase iniziale, detta catarrale, con febbre leggera, starnuti, raucedine e tosse notturna. A questa segue un periodo di 2-3 settimane, chiamato parossistico, di episodi di tosse secca (5-15 colpi violenti e ravvicinati che terminano con un “urlo inspiratorio” e l’eventuale emissione di minima quantità di muco). Infine c'è una fase di graduale recupero. La tosse convulsiva, dovuta alla malattia, può ostacolare sia la respirazione sia l'alimentazione.

Come si previene e come si cura

La pertosse si previene attraverso la vaccinazione. Il vaccino contro questa malattia, in Italia, è stato reso obbligatorio, assieme ad altri 11, per i bambini in età scolastica. La vaccinazione, inoltre, è anche consigliata dall’Organizzazione mondiale della sanità. Prima dell’introduzione dei vaccini antipertosse, dice il ministero della Salute, "almeno l’80 percento delle persone veniva infettato dal batterio prima dell’adolescenza". Quando invece la pertosse si manifesta, il trattamento prevede l’assunzione di antibiotici eritromicina, claritromicina o azitromicina. La maggior parte degli adolescenti e degli adulti, generalmente in salute, recuperano pienamente dopo un episodio di pertosse, ma le persone con patologie pregresse presentano un rischio maggiore di morbilità e mortalità.