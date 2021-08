Essenziali per combattere la ritenzione idrica, i drenanti sono alleati di bellezza fondamentali per ridurre i gonfiori, specie quelli localizzati sulla pancia e sull'addome, e per restituire alla pelle compattezza ed elasticità. Si tratta di integratori di vario genere, ciascuno con la sua azione specifica ed insieme ad una dieta corretta ed uno stile di vita equilibrato, promettono risultati visibili ed immediati