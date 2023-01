8/9 ©IPA/Fotogramma

LA TERAPIA – Per curare un caso di ipotermia è necessario essere tempestivi: in caso di abbassamento della temperatura corporea sotto i 35°C il primo soccorso deve ripristinare i gradi. Per questo è necessario portare la persona in un ambiente riscaldato e riparato da vento e umidità, chiamare un medico o i soccorsi per il trasposto in ospedale e, nell'attesa del loro arrivo, sostituire gli indumenti freddi o bagnati. Può servire inoltre somministrare bevande tiepide e massaggiare le parti interessate, al fine di riattivare la circolazione