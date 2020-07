Finocchio, calorie e proprietà benefiche per la salute

Come molte altre verdure, anche il finocchio ha delle proprietà benefiche per la salute. Come spiega il portale My Personal Trainer, non solo è ricco di vitamine e sali minerali, ma contiene anche dei principi attivi che lo rendono utile in caso di gotta, astenia, inappetenza, reumatismi, flatulenza, vomito e vista debole. Inoltre, grazie ai flavonoidi e ai fitoestrogeni, sostanze estrogeniche naturali, il finocchio ha un effetto equilibrante sui livelli ormonali femminili e può favorire la regolarizzazione del ciclo mestruale e la secrezione lattea, nonché contribuire alla prevenzione del cancro al seno. Questa verdura può anche regolare e migliorare la funzione epatica e prevenire o alleviare gli spasmi muscolari.

Le proprietà dei frutti del finocchio

All’interno dei frutti del finocchio, chiamati anche semi, sono presenti degli oli volatili in quantità comprese tra lo 0,8 e il 4%, tra cui l’anetolo (piuttosto dolce) e il fenicone (che, invece, è amaro). È da queste sostanze che dipende l’azione stimolante della verdura sulla motilità dello stomaco e dell’intestino. Non a caso, il consumo di finocchio viene spesso consigliato a chi soffre di meteorismo e flatulenza. Le sue proprietà sono utili anche per combattere le dispepsie, la pesantezza di stomaco, la flatulenza, la colite, l’atonia digestiva e le infiammazioni delle vie aeree. Il finocchio possiede anche delle proprietà diuretiche, legate al suo elevato contenuto di acqua e fibre. È ricco, inoltre, di calcio, fosforo, potassio, vitamina C (utile per rafforzare il sistema immunitario), vitamina A (importante per il benessere della pelle e il corretto funzionamento della vista) e vitamina B (che, invece, ha degli effetti benefici sul sistema nervoso e l’apparato cardiocircolatorio).

Poche calorie

In 100 grammi di finocchio sono contenute appena 9 kcal. Questa caratteristica rende la verdura adatta a molte diete e consente di utilizzarla in ricette leggere e salutari, come la vellutata di finocchi o i finocchi al gratin. Esistono due qualità di finocchio: quello selvatico, noto anche come “finocchina” o “finocchietto”, e quello coltivato (o “dolce”). Il primo cresce spontaneamente per tutto l’anno e può contare su un sapore maggiormente aromatico. Il finocchio “dolce”, invece, è una pianta annuale o biennale caratterizzata da un sapore più delicato.

I valori nutrizionali del finocchio

Ogni 100 grammi di finocchio contengono:

• Acqua 93,20 g

• Carboidrati 1 g

• Zuccheri 1 g

• Proteine 1,2 g

• Grassi tracce

• Colesterolo 0 g

• Fibra totale 2,2 g

• Sodio 4 mg

• Potassio 394 mg

• Ferro 0,4 mg

• Calcio 45 mg

• Fosforo 39 mg

• Magnesio 16 mg

• Zinco 0,87 mg

• Rame 0,1 mg

• Selenio 0,9 µg

• Vitamina B1 0,02 mg

• Vitamina B2 0,04 mg

• Vitamina B3 0,5 mg

• Vitamina A 2 µg

• Vitamina C 12 mg