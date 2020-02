La dieta mediterranea fa bene anche alle persone in sovrappeso o obese

La dieta mediterranea, che di recente è stata nominata la migliore al mondo secondo i Best Diets Rankings 2020 elaborati dalla rivista U.S. News & World Report, può avere degli effetti benefici nei soggetti in sovrappeso e obesi. È quanto emerge da un nuovo studio europeo, coordinato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con l’Università di Copenaghen e l’Istituto francese MetaGenoPolis. Dai risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista scientifica Gut, è emersa l’esistenza di un legame diretto tra l’alimentazione, il microbioma intestinale e la salute dell’uomo.

I benefici della dieta mediterranea

I partner del progetto europeo Dinamic – Diet-induced Arrangement of the gut Microbiome for Improvement of Cardiometabolic health, hanno monitorato per otto settimane un gruppo di 82 individui in sovrappeso e obesi con uno stile di vita sedentario, che hanno accettato di prendere parte a uno studio di intervento nutrizionale randomizzato. I volontari sono stati divisi in due gruppi: 43 di loro hanno seguito una dieta simile a quella mediterranea, mentre gli altri 39 non hanno alterato in alcun modo le proprie abitudini a tavola. Questo periodo di osservazione ha permesso agli esperti di stabilire che un cambiamento nel comportamento alimentare, senza alcuna concomitante modifica dell’apporto energetico individuale di macronutrienti e dell’attività fisica, può causare una riduzione dei livelli ematici di colesterolo, già dopo 4 settimane, in un una popolazione a elevato rischio cardio-metabolico a causa di uno stile di vita scorretto. È emerso, inoltre, che i volontari che hanno aumentato l’aderenza alla dieta mediterranea hanno anche mostrato un aumento dei batteri che degradano le fibre e che producono acidi grassi a catena corta.

I coordinatori dello studio

Lo studio è stato coordinato da un team multidisciplinare che ha coinvolto i gruppi di ricerca dei docenti Danilo Ercolini, Paola Vitaglione e Angela Rivellese della Task Force della Federico II per gli Studi sul Microbioma; Lars O. Dragsted ed Henrik M. Roager del Dipartimento di Nutrizione, Esercizio e Sport dell'Università di Copenaghen, e i membri del gruppo di ricerca dell'istituto di ricerca francese MetaGenoPolis (INRAE) dell'Università di Parigi-Saclay coordinato da Dusko S. Ehrlich.