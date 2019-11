Nella tradizione popolare la zucca viene comunemente associata alla festa di Halloween, ma oltre a prestarsi per decorazioni ‘spettrali’ questo alimento può essere utilizzato per realizzare diversi piatti sfiziosi. Le possibili ricette a base di zucca che stuzzicano fantasia e appetito degli italiani sono tante e varie: si va dal classico risotto alla semplice ma golosa zucca al forno, senza ovviamente dimenticare le varianti dolci.

Risotto alla zucca

Il periodo di Halloween è perfetto per unire uno dei piatti italiani più tradizionali, specialmente nelle regioni settentrionali, con l’alimento principe di queste settimane autunnali. La zucca va resa morbida prima di essere unita al riso, un risultato che si può ottenere sbollentandola in acqua calda o al forno: a seconda della consistenza desiderata, si potrà decidere poi se aggiungerla a inizio cottura del riso o a metà. Il risotto alla zucca offre inoltre diverse varianti sfiziose, come quelle che prevedono l’aggiunta di salsiccia o di formaggio in fase di mantecatura.

Vellutata di zucca

La vellutata di zucca è un altro piatto molto popolare che si adatta sia come gustoso antipasto che come portata principale. Dopo aver ammorbidito la zucca questa va frullata per ottenere un passato cremoso, che può essere consumato in versione semplice o arricchito in modo sfizioso con vari ingredienti: si può aggiungere del formaggio, dei gamberi saltati leggermente in padella o semplicemente dei crostini di pane come accompagnamento, le opzioni per rendere la vellutata di zucca un piatto indimenticabile non mancano di certo.

Torta di zucca

Per chi non sa resistere ai dolci la torta di zucca rappresenta un must, vista la semplicità della ricetta e il gusto delicato che rendono questo piatto adatto sia alla fine di un pasto che per merenda o colazione. Se si gradisce una versione più elaborata, senza ricorrere però a cioccolato o panna montata che potrebbero aumentarne la pesantezza, la torta di zucca viene spesso abbinata a mandorle o amaretti che si abbinano alla grande all’alimento di base.

Tortelli di zucca

Proprio gli amaretti fanno da accompagnamento a un altro grande classico della cucina italiana che, si sa, ha una predilezione per la pasta fresca. I tortelli di zucca sono anche un’ottima occasione per divertirsi insieme a genitori o nonni, che sicuramente avranno qualche segreto da tramandare relativo alla realizzazione della pasta. La zucca è ovviamente l’ingrediente principale del ripieno, che può però comprendere anche formaggio o addirittura la mostarda, per chi gradisce un sapore più deciso. Gli stessi amaretti possono essere riposti sia all’interno della pasta che all’esterno, aggiungendo un tocco di croccantezza.

Zucca al forno

Semplicità è la parola d’ordine della zucca al forno, una ricetta che rinuncia a fantasiosi abbinamenti per esaltare il gusto naturale di questo ingrediente e sfruttarne al massimo le proprietà benefiche. Per ottenere un risultato perfetto è importante pulire la zucca accuratamente, ricavando fette dalle forme simili a quelle di anguria o melone, che possono essere poi marinate con olio, sale, pepe e varie erbe aromatiche. Dopo mezz’ora (o poco più) in forno, la zucca sarà perfetta come contorno per accompagnare un secondo.