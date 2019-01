Il tè perfetto per la salute si prepara con l’acqua in bottiglia

Bere una tazza di tè non è solo un piacere, ma anche un vero e proprio toccasana per l’organismo. Numerose ricerche hanno dimostrato che la bevanda possiede delle notevoli proprietà antiossidanti, diuretiche e idratanti, perfette per chi desidera restare in forma. Uno studio condotto dalla Cornell University ha dimostrato che il tè preparato utilizzando l’acqua in bottiglia, al posto di quella del rubinetto, contiene una maggiore quantità di sostanze che fanno bene alla salute, anche se ha un gusto meno gradevole. I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista specializzata Nutrients, evidenziano che la differenza è dovuta al diverso contenuto di minerali.

Le proprietà dell’acqua in bottiglia

Per condurre la ricerca, gli esperti della Cornell University hanno fatto bere a 100 partecipanti un tè verde preparato utilizzando sia l’acqua del rubinetto sia quella in bottiglia. Hanno così scoperto che quest’ultima rende la bevanda più amara al gusto. Analizzando la composizione delle due tipologie di tè, gli scienziati hanno notato che in quello preparato con l’acqua del rubinetto era presente una quantità dimezzata di epigallocatechina gallato, una sostanza antiossidante che protegge dai danni dei raggi Uv. Secondo Robin Dando, uno degli autori della ricerca, ciò è probabilmente dovuto alla minore presenza di calcio, ferro, magnesio, sodio e rame nell’acqua in bottiglia. "Un'acqua filtrata riesce ad estrarre meglio la sostanza”, chiarisce l’esperto. “Più pura è l'acqua, migliori sono quindi i benefici per la salute".

Le donne in dolce attesa devono evitare il tè

Da una precedente ricerca, condotta da un team di ricercatori irlandesi dell’University College di Dublino, è emerso che assumere tè e caffè in gravidanza potrebbe essere dannoso per il nascituro. Il consumo di queste bevande, contenenti caffeina e teina, è associato a una maggiore possibilità che i bebè nascano sottopeso e con dimensioni ridotte rispetto alla media. Per giungere a questa conclusione, i ricercatori hanno monitorato le condizioni d salute di circa 1000 gestanti e neonati.