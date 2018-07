La carta d’identità delle vitamine per i bambini, dalla A alla K

Gli esperti del Bambino Gesù, un ospedale pediatrico di Roma, nel nuovo magazine digitale “A scuola di Salute” diretto da Alberto Ugazio, illustrano la carta d’identità delle vitamine fondamentali per la corretta crescita dei bambini e degli adolescenti e consigliano ai genitori alcuni accorgimenti da adottare per contribuire allo sviluppo, in salute, dei propri figli.

La carta d’identità delle vitamine

“A” come sviluppo della vista, “B” come sviluppo psichico e motorio, “C” come protezione dei vasi sanguigni e delle articolazioni, “D” come rafforzamento delle ossa, “E” come potenziamento del sistema immunitario, “K” come corretta coagulazione del sangue.

Queste sono le vitamine che, a parer degli esperti del Bambino Gesù, i bambini dovrebbero obbligatoriamente assumere nella loro dieta. La vitamina A, comunemente presente in svariati alimenti, tra i quali le carote, le uova e le albicocche, oltre ad essere di supporto alla vista, è fondamentale per garantire la giusta resistenza alle infezioni e per lo sviluppo e la riproduzione dell’organismo. Nel pesce, nel tuorlo e nei semi germogliati troviamo, invece, il colecalciferolo, comunemente chiamato vitamina D, che viene prodotto biologicamente dall’azione della luce solare sulla pelle e che ha lo scopo di rafforzare le ossa e i denti.

Il ruolo dell’alimentazione nel garantire il giusto apporto di vitamine

Le vitamine sono nutrienti indispensabili per la crescita e il mantenimento in salute dell’organismo. Esse sono incluse tra i micronutrienti che devono essere assunti quotidianamente con la dieta perché non vengono sintetizzati dal corpo umano. Spesso adottiamo un’alimentazione scorretta che non riesce a fornire al nostro organismo la quantità di vitamine necessaria per garantire il suo corretto funzionamento. Frequentemente i bambini e gli adolescenti, limitando il consumo di pesce, carne, legumi e verdure, assumono un’alimentazione squilibrata, che è consigliabile arricchire con integratori alimentari e multivitaminici. L’utilizzo di questi ultimi, è fortemente sconsigliato nei soggetti sani con un piano alimentare che comprenda verdura, frutta, latte o latticini, pesce e carne.