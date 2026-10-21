Per i bambini con disabilità, il ritorno in classe e i cambiamenti nella routine possono generare ansia e disorientamento, soprattutto quando manca continuità tra scuola, terapie e famiglia. "È importante che il mondo esterno dia loro le stesse risposte", spiega la neuropsicologa Giulia Ambrosetto, responsabile del Centro Terapeutico Ambrosiano. Ma il sostegno deve coinvolgere anche le famiglie, spesso alle prese con difficoltà organizzative, carico emotivo e costi delle cure