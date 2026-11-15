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Cinema

"Mustang" è la conferma del talento e della visione di Kasia Smutniak

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

È un racconto potente su un Paese e su una cultura, e allo stesso tempo la storia di una famiglia. Questo documentario, primo film di Smutniak, contiene tanti mondi differenti contemporaneamente

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