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Politica

Allarmi bomba, tutti a Palazzo Chigi

Andrea Bonini
©Getty

Dopo il mail bombing che ha fatto evacuare migliaia di istituti, Meloni convoca i leader dell'opposizione a Palazzo Chigi e nessuno si tira indietro. Alla premier il tavolo serve a condividere il rischio di azioni per creare caos nel paese. Alle opposizioni la paura di ritrovarsi a loro volta in una situazione difficile da gestire. Ma la foto di gruppo contiene anche un'ammissione scomoda: qualche migliaio di email possono davvero bloccare un Paese

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