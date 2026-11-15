Allarmi bomba, tutti a Palazzo Chigi

Dopo il mail bombing che ha fatto evacuare migliaia di istituti, Meloni convoca i leader dell'opposizione a Palazzo Chigi e nessuno si tira indietro. Alla premier il tavolo serve a condividere il rischio di azioni per creare caos nel paese. Alle opposizioni la paura di ritrovarsi a loro volta in una situazione difficile da gestire. Ma la foto di gruppo contiene anche un'ammissione scomoda: qualche migliaio di email possono davvero bloccare un Paese
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