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Salute e Benessere

Neonati prematuri, la sfida della presa in carico dopo le dimissioni

Nadia Cavalleri

Nadia Cavalleri
©Getty

Ogni anno in Italia circa 25mila neonati nascono prematuri. Sono bambini caratterizzati da un’elevata vulnerabilità e da un aumentato rischio di problematiche di salute e di sviluppo rispetto ai nati a termine. “Neonati piccoli, grande potenziale. Investiamo nel follow-up per proteggere il loro futuro!” è il claim della giornata a livello mondiale, che da quest’anno si terrà sempre il 15 novembre

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