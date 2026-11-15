Neonati prematuri, la sfida della presa in carico dopo le dimissioni

Ogni anno in Italia circa 25mila neonati nascono prematuri. Sono bambini caratterizzati da un’elevata vulnerabilità e da un aumentato rischio di problematiche di salute e di sviluppo rispetto ai nati a termine. “Neonati piccoli, grande potenziale. Investiamo nel follow-up per proteggere il loro futuro!” è il claim della giornata a livello mondiale, che da quest’anno si terrà sempre il 15 novembre