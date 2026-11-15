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Scienze

Amalia Ercoli Finzi: "La fantascienza? Una finestra sul futuro"

Marta Meli

Marta Meli

Dalla missione Rosetta a quelle del futuro. La scienziata, prima donna italiana a laurearsi in ingegneria aeronautica, ripercorre le tappe della sua carriera e guarda alle nuove sfide dell'esplorazione dello Spazio tenendo sempre a mente che credere nelle imprese considerate impossibili o "fantascientifiche" fa la differenza. "Perché – spiega - significa superare i nostri limiti. Tutte le volte che noi facciamo qualche cosa di eccezionale, immediatamente dopo compare qualcos’altro di ancor più eccezionale"

 

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