Amalia Ercoli Finzi: "La fantascienza? Una finestra sul futuro"

Dalla missione Rosetta a quelle del futuro. La scienziata, prima donna italiana a laurearsi in ingegneria aeronautica, ripercorre le tappe della sua carriera e guarda alle nuove sfide dell'esplorazione dello Spazio tenendo sempre a mente che credere nelle imprese considerate impossibili o "fantascientifiche" fa la differenza. "Perché – spiega - significa superare i nostri limiti. Tutte le volte che noi facciamo qualche cosa di eccezionale, immediatamente dopo compare qualcos’altro di ancor più eccezionale"