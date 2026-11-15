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Cop31, c’è elettricità nell’aria di Antalya

Alberto Giuffrè

Alberto Giuffrè
©Getty

In Turchia la conferenza sul Clima delle Nazioni Unite è arrivata a metà percorso. Nella seconda settimana le Parti dovranno trovare un accordo sull’impegno sull’elettrificazione: entrerà nel testo finale o rimarrà un’iniziativa su base volontaria? Al centro del negoziato anche l’adattamento, la giusta transizione e la finanza

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