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Dacia Maraini e i 90 anni: "La guerra mi fa paura, l’ho vissuta da bambina"
Nel giorno del suo compleanno abbiamo intervistato la grande scrittrice, che ci parla delle paure del nostro tempo, di scuola, intelligenza artificiale e America. Il nuovo romanzo a cui sta lavorando? Una sola anticipazione
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