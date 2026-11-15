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Dacia Maraini e i 90 anni: "La guerra mi fa paura, l’ho vissuta da bambina"

Luigi Casillo

©Getty

Nel giorno del suo compleanno abbiamo intervistato la grande scrittrice, che ci parla delle paure del nostro tempo, di scuola, intelligenza artificiale e America. Il nuovo romanzo a cui sta lavorando? Una sola anticipazione

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