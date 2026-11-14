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Lifestyle

"Italia Germania. Da Canova a Kiefer": l'Europa si esprime nell'Arte

Sabrina Rappoli

A Vicenza, all'interno della Basilica Palladiana, sono 168 le opere in mostra che documentano il rapporto tra artisti italiani e tedeschi. Grandi maestri della Storia dell'Arte, riuniti in un confronto che  esprime al meglio lo spirito europeo

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