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Che peso ha avuto l’ostilità verso i data center nel voto di Midterm?

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

Non c'è stata solo l'onda blu, ma anche quella anti data center. In dieci Stati, 40 delle 41 consultazioni locali relative alla gestione di queste strutture fondamentali per l'AI si sono rivelate in favore di nuove restrizioni, respingendo invece idee nella direzione della loro espansione. Si tratta di una protesta trasversale che supera gli steccati politici, ma vediamo cosa è accaduto nei singoli Stati in cui la battaglia si è guadagnata uno spazio sotto i riflettori

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