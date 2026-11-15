A Bologna la terza edizione del progetto, nato da un’idea di Vittoria Cappelli con autori Valentina Bonelli, don Stefano Culiersi e Roberto Giovanardi, che porta la danza e il canto nella Basilica di San Petronio per ricordare ciò che è importante per l’umanità. Tanti gli artisti coinvolti provenienti da tutto il mondo, tra cui una danzatrice russa e una ucraina costretta a lasciare il proprio Paese. L’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei: “L’arte ci aiuta a guardare quello che dovremmo essere”