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Spettacolo

Memorare, la danza come meditazione e strumento di pace. Zuppi: “L’arte porta armonia”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Anna Muromtseva in "La morte del cigno". Foto: Vito Lorusso

A Bologna la terza edizione del progetto, nato da un’idea di Vittoria Cappelli con autori Valentina Bonelli, don Stefano Culiersi e Roberto Giovanardi, che porta la danza e il canto nella Basilica di San Petronio per ricordare ciò che è importante per l’umanità. Tanti gli artisti coinvolti provenienti da tutto il mondo, tra cui una danzatrice russa e una ucraina costretta a lasciare il proprio Paese. L’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei: “L’arte ci aiuta a guardare quello che dovremmo essere”

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