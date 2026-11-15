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Cronaca

Silvia Vigo: “Ho perso mia figlia di 9 anni, non c’è una rete d’aiuto”

Alessandra Del Mondo

Alessandra Del Mondo

Silvia è una madre "sopravvissuta" perché nel 2024 ha perso in maniera improvvisa la sua piccola Ludovica. “Quando succede una tragedia così è come un meteorite che ti si scaglia contro e distrugge tutto", racconta. Ma dalle macerie ha iniziato a ricostruire, creando una fondazione "Il sorriso di Ludo" e dei gruppi di mutuo aiuto per i genitori che condividono lo stesso dolore e la stessa solitudine: "Il sistema sanitario ha purtroppo dei grandi buchi, così come si rompe la rete personale, familiare e sociale"

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