Ucraina, le trattative e l’Europa a pezzi

C'è una buona e una cattiva notizia. Alle future trattative di pace si delinea all'orizzonte la partecipazione europea, un fatto non scontato vista la collocazione dell'Europa all'ultimo vertice di Abu Dabi, ma questa presenza attiva non sarà sotto forma di una voce unica, come nelle richieste della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tutti i delegati prescelti, tra cui l'Italia, riusciranno a essere in sintonia?
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