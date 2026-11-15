Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Ucraina, le trattative e l’Europa a pezzi

Massimo Leoni

Massimo Leoni
©Ansa

C'è una buona e una cattiva notizia. Alle future trattative di pace si delinea all'orizzonte la partecipazione europea, un fatto non scontato vista la collocazione dell'Europa all'ultimo vertice di Abu Dabi, ma questa presenza attiva non sarà sotto forma di una voce unica, come nelle richieste della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tutti i delegati prescelti, tra cui l'Italia, riusciranno a essere in sintonia?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ