Melanoma, vaccino mRNA di Moderna e Merck supera il test di fase 3

La nota congiunta: "Si tratta del primo annuncio di risultati positivi di fase 3 per una terapia oncologica basata su mRna". Lo studio è stato effettuato su 1.100 pazienti sottoposti a intervento chirurgico per la rimozione del tumore della pelle, con l'obiettivo di ridurre il rischio di recidiva ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Spiragli di ottimismo per la lotta al melanoma. Secondo quanto annunciato dall’azienda Moderna e dal suo partner Merck, un vaccino sperimentale a mRna è riuscito a prevenire la recidiva o la diffusione del melanoma in uno studio condotto su pazienti affetti dalla forma di patologia più complessa. Si apre così la strada a un trattamento potenzialmente innovativo in grado di prolungare la vita delle migliaia di persone a cui ogni anno viene diagnosticato questo tumore della pelle potenzialmente letale. Lo studio di fase 3 ha coinvolto pazienti sottoposti ad intervento chirurgico per la rimozione di un melanoma, con l'obiettivo di ridurre il rischio di recidiva.

Studio condotto su oltre 1.100 pazienti "Si tratta del primo annuncio di risultati positivi di fase 3 per una terapia oncologica basata su mRna", hanno dichiarato Merck e Moderna in un comunicato congiunto. Il vaccino a mRna, somministrato in combinazione con l'immunoterapico Keytruda di Merck, ha raggiunto gli obiettivi chiave dello studio di fase 3 condotto su oltre 1.100 pazienti affetti da melanoma ad alto rischio o in stadio avanzato, i quali erano stati sottoposti a intervento chirurgico per la rimozione completa della massa tumorale. Approfondimento Melanoma terzo tumore più diffuso negli under 50

L'iter per l'approvazione del trattamento "Per molti anni, l'idea di creare un trattamento a mRna progettato specificamente per il tumore di un singolo individuo era difficile da immaginare. Oggi stiamo contribuendo a trasformare quella visione in realtà", ha affermato Stéphane Bancel, Ceo di Moderna. L'azienda, insieme a Pfizer-BioNTech, è stata una delle prime a sviluppare e commercializzare su larga scala un vaccino contro il Covid-19 basato sulla tecnologia a mRna. In seguito alla diffusione di questi risultati sul vaccino anti-melanoma, le azioni di Moderna hanno registrato un forte rialzo pre-apertura alla Borsa di New York. Merck e Moderna intendono ora presentare i dati a un prossimo convegno scientifico e avviare l'iter per ottenere l'approvazione normativa del trattamento. Approfondimento Tatuaggi e consenso informato: cosa cambia con il Ddl sul melanoma

Come funziona “Questi risultati rappresentano una pietra miliare per il trattamento del melanoma. Si tratta del primo studio di fase 3 a dimostrare che Intismeran – un trattamento sviluppato sulla base dell'esclusiva ‘impronta digitale’ mutazionale del tumore del singolo paziente – somministrato in combinazione con Pembrolizumab, è in grado di ridurre il rischio di recidiva o morte in pazienti con melanoma di stadio IIB-IV completamente resecato, rispetto al solo Keytruda”, ha spiega la professoressa Georgina Long, che ha guidato lo studio de direttrice medica del Melanoma Institute Australia nonché professoressa di Oncologia Medica del melanoma dell'Università di Sydney, nella nota della Merck - La combinazione di Intismeran e Pembrolizumab ha il potenziale di stabilire un nuovo paradigma terapeutico nel contesto del trattamento adiuvante del melanoma, aiutando i pazienti a rimanere liberi dalla malattia più a lungo”.